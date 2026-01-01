Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menko Polkam Sebut Wisatawan di Bali dan Jogja Meningkat Jelang Akhir Tahun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |05:26 WIB
Menko Polkam Sebut Wisatawan di Bali dan Jogja Meningkat Jelang Akhir Tahun
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago menyebutkan, wisatawan di wilayah Yogyakarta dan Bali pada akhir tahun 2025.

1. Wisatawan Meningkat

Hal itu disampaikan Djamari usai video conference dengan sejumlah daerah jelang pergantian tahun di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Rabu (31/12/2025).

“Bahkan di Bali ada peningkatan wisatawan yang datang di sana. Begitu juga di Jogja, sangat meningkat di Jogja,” kata Djamari kepada wartawan.

Untuk di wilayah Bali, lanjut dia, wisatawan meningkat kurang lebih lima persen dibandingkan dari tahun sebelumnya.

1 2
      
