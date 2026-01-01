3 Jasad Baru Korban Bencana Sumatera Ditemukan, Total Meninggal Tembus 1.157 Jiwa

JAKARTA – Tim gabungan terus melakukan upaya pencarian korban meninggal dunia dalam musibah banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa tim berhasil mengevakuasi tiga jasad baru pada Kamis (1/1/2026).

"Hasil dari operasi pencarian dan pertolongan yang masih dilakukan di tiga provinsi pada hari ini ada tiga jasad yang ditemukan di Aceh Utara," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers yang dikutip melalui YouTube @bnpb_indonesia, Kamis.

Dengan penambahan itu, Abdul menyampaikan korban meninggal akibat banjir ini mencapai 1.157 jiwa. Jumlah terus melonjak, pihaknya pun turut menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan.

"Sehingga ini menambah jumlah total rekapitulasi korban jiwa meninggal dunia dari 1.154 jiwa per kemarin menjadi hari ini 1.157 jiwa," ujarnya.

Lebih lanjut, dari total korban meninggal dunia, jumlah paling banyak tercatat di Provinsi Aceh sebanyak 530 jiwa, disusul Provinsi Sumut sebanyak 365 jiwa. Sementara Provinsi Sumbar berjumlah 262 jiwa.

BNPB menyatakan operasi pencarian masih terus dilakukan sampai jumlah daftar pencarian orang berkurang seminimal mungkin. Sejauh ini, berdasarkan catatan BNPB, tersisa 165 orang yang masih dalam upaya pencarian.

(Arief Setyadi )