INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menkes: Superflu Tidak Mematikan!

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |21:32 WIB
Menkes: Superflu Tidak Mematikan!
Menkes Budi Gunadi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyatakan, bahwa superflu tidak seberbahaya Covid-19 yang sempat mewabah di Indonesia. Menurutnya, superflu pada dasarnya merupakan influenza biasa.

"Superflu ini sebenarnya influenza tipe A. Sudah ada dari dulu, virusnya namanya H3N2, cuma variannya varian K,” kata Budi saat ditemui di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/1/2026).

Ia menjelaskan, persebaran virus tersebut biasanya meningkat saat musim dingin. Namun, kondisi itu umumnya terjadi di negara-negara yang memiliki empat musim.

"Tapi kalau di negara seperti kita, nggak terlalu tinggi kenaikannya. Karena ini khas negara empat musim. Itu sebabnya di negara-negara tersebut ada vaksin influenza setiap tahun yang mereka suntikkan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
