Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1.876 Personel Gabungan Kawal Pertandingan Persija vs Persijap di GBK

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |15:23 WIB
1.876 Personel Gabungan Kawal Pertandingan Persija vs Persijap di GBK
1.876 Personel Gabungan Kawal Pertandingan Persija vs Persijap di GBK (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 1.876 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya pertandingan Super League 2025/2026 Matchday ke-16 antara Persija Jakarta melawan Persijap Jepara di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, hari ini.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Brigjen Susatyo Purnomo Condro menerangkan, ribuan personel tersebut berasal dari unsur Polri, TNI, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

“Mereka disiagakan di dalam stadion hingga seluruh kawasan sekitar GBK guna memastikan pertandingan berjalan aman, tertib, dan kondusif,” kata Susatyo kepada wartawan, Sabtu (3/1/2026).

Laga Persija Jakarta melawan Persijap Jepara dijadwalkan dimulai pada pukul 15.30 WIB. Susatyo menerangkan pihaknya juga telah melakukan Tactical Wall Game (TWG). Ini  bertujuan agar seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawabnya di lapangan.

“Pelayanan kami lakukan secara humanis, santun, dan profesional dengan mengedepankan keselamatan serta kenyamanan masyarakat dan para suporter. Seluruh personel juga tidak dibekali senjata api,” ujar Susatyo.

Ia mengingatkan suporter tidak membawa barang-barang terlarang ke dalam stadion, seperti senjata tajam, flare, petasan, kembang api, minuman keras, serta bambu atau kayu yang digunakan sebagai tiang bendera.

“Kami melarang keras adanya barang-barang berbahaya di dalam stadion. Kami juga mengimbau suporter untuk menjaga fasilitas umum dan tetap waspada terhadap potensi tindak kejahatan, seperti copet dan jambret,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/49/3193307//mauricio_souza_belum_pikirkan_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta-aNs2_large.JPG
Ditanya soal Persib Bandung vs Persija Jakarta, Mauricio Souza: Fokus Kami ke Persijap Jepara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/49/3193292//mauricio_souza_minta_suporter_persija_jakarta_penuhi_sugbk_saat_menjamu_persijap_jepara-PSVM_large.JPG
Laga Persija Jakarta vs Persijap Jepara Tak Disiarkan Televisi, Mauricio Souza: Ayo Penuhi SUGBK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/49/3193164//bojan_hodak_menyesal_telah_melepas_ezra_walian_dari_persib_bandung-JfGo_large.jpg
Ezra Walian Diincar Persija Jakarta, Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Tunjukkan Penyesalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/49/3193260//mauricio_souza-hoBi_large.jpg
Persija Jakarta vs Persijap Jepara: Mauricio Souza Tegaskan Macan Kemayoran Tak Boleh Anggap Enteng Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/49/3193239//mauricio_souza-PzUo_large.jpg
Misi Kudeta Puncak Klasemen: Persija Jakarta Siap Tempur Ladeni Persijap Jepara di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/49/3193191//persijap_jepara_tidak_gentar_dengan_keangkeran_persija_jakarta_di_kandang_sendiri-nI2u_large.jpg
Persija Jakarta vs Persijap Jepara, Wahyudi Hamisi Tak Gentar dengan Keangkeran SUGBK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement