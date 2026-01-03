1.876 Personel Gabungan Kawal Pertandingan Persija vs Persijap di GBK

JAKARTA - Sebanyak 1.876 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya pertandingan Super League 2025/2026 Matchday ke-16 antara Persija Jakarta melawan Persijap Jepara di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, hari ini.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Brigjen Susatyo Purnomo Condro menerangkan, ribuan personel tersebut berasal dari unsur Polri, TNI, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Mereka disiagakan di dalam stadion hingga seluruh kawasan sekitar GBK guna memastikan pertandingan berjalan aman, tertib, dan kondusif,” kata Susatyo kepada wartawan, Sabtu (3/1/2026).

Laga Persija Jakarta melawan Persijap Jepara dijadwalkan dimulai pada pukul 15.30 WIB. Susatyo menerangkan pihaknya juga telah melakukan Tactical Wall Game (TWG). Ini bertujuan agar seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawabnya di lapangan.

“Pelayanan kami lakukan secara humanis, santun, dan profesional dengan mengedepankan keselamatan serta kenyamanan masyarakat dan para suporter. Seluruh personel juga tidak dibekali senjata api,” ujar Susatyo.

Ia mengingatkan suporter tidak membawa barang-barang terlarang ke dalam stadion, seperti senjata tajam, flare, petasan, kembang api, minuman keras, serta bambu atau kayu yang digunakan sebagai tiang bendera.

“Kami melarang keras adanya barang-barang berbahaya di dalam stadion. Kami juga mengimbau suporter untuk menjaga fasilitas umum dan tetap waspada terhadap potensi tindak kejahatan, seperti copet dan jambret,” ucapnya.