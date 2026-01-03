Menteri HAM Minta Polisi Usut Tuntas Teror terhadap Influencer

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengingatkan influencer tak framing pemerintah sebagai pelaku teror. Ia juga meminta kepolisian mengusut tuntas teror terhadap influencer yang terjadi beberapa waktu terakhir.

1. Minta Polisi Usut

“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” kata Pigai dalam keterangannya, Sabtu (3/1/2026).

Pigai mengapresiasi para influencer yang memanfaatkan kebebasan berpendapat. Namun, ia mengingatkan, kritik yang disampaikan kerap kali bergeser menjadi serangan terhadap kehormatan individu maupun institusi.

"Tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang memanfaatkan narasi tersebut sebagai playing victim untuk menaikkan jumlah pelanggan (subscriber) dan pengikut (follower), serta memicu gangguan kehormatan interpersonal," tutur Pigai.

Dalam konteks ini, Pigai menilai perlu adanya kehati-hatian agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.

“Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas. Dalam situasi ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut,” ucapnya.