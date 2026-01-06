Prabowo Gencar Revitalisasi Sekolah, SMK 7 Medan Kini Dilengkapi Laboratorium Akuntansi

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan revitalisasi bangunan sekolah. Lewat adanya program ini, SMK Negeri 7 Medan kini memiliki Laboratorium Akuntansi.

1. Revitalisasi Sekolah

“Kebetulan kita dapat pembangunan rehab. Saya sempat tiga kali bolak-balik ke Jakarta. Saya ingin bangun SMK 7 itu punya lab akuntansi. Kenapa akuntansi? Karena kebetulan akuntansi itu luar biasa peminatnya, lapangan kerjanya juga banyak,” ujar Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Medan, Evi Herawati Lubis (54), dikutip pada Selasa (6/1/2026).

Selain mendapatkan ruang praktik akuntansi, sekolah yang Evi pimpin juga mendapatkan bantuan revitalisasi satu toilet dan ruangan bimbingan konseling. Ia mengaku bersyukur program ini ada di era kepemimpinan Prabowo.

“Luar biasa programnya Bapak Presiden. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.

Evi mengatakan semenjak SMK Negeri 7 Medan direvitalisasi, siswa-siswi jadi lebih semangat datang ke sekolah.

“Mereka jadi lebih termotivasi untuk belajar. Dampak positifnya sangat luar biasa. Setelah ada lab ini,” ucapnya.

Evi mengatakan dengan program bantuan pendidikan, pemerintah Indonesia telah memodernisasi infrastruktur sekolah dengan teknologi digital, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas, guna mempersiapkan siswa unggul menghadapi tantangan era digital.

“Prioritas Bapak (Prabowo) untuk memberikan percepatan pembangunan dengan digitalisasi, apalagi dengan sekarang menyalurkan semua bantuan kepada pendidikan,” katanya.