INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pekerja Migran Asal Cirebon Tewas di Pelabuhan Malaysia

Teguh Mahardika , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |02:10 WIB
Pekerja Migran Asal Cirebon Tewas di Pelabuhan Malaysia
pekerja migran tewas di Malaysia (foto: Okezone)
A
A
A

CIREBON – Seorang pekerja migran asal Kota Cirebon, Jawa Barat, meninggal dunia usai mengalami kecelakaan kerja di Malaysia. Almarhum bernama Agus Ahmadi, warga Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Agus Ahmadi diketahui meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan kerja di salah satu pelabuhan di Malaysia pada 5 Januari 2026. Suasana duka masih menyelimuti kediaman keluarga almarhum.

Belakangan diketahui, Agus telah bekerja di luar negeri sejak tahun 2006. Ia pertama kali mengikuti program magang kerja ke Jepang dan sebagian besar riwayat pekerjaannya dihabiskan di sektor kelautan.

Tim dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Kementerian P2MI mengawal proses pemulangan jenazah hingga tiba di rumah duka pada 10 Januari 2026. Sementara itu, pihak perusahaan tempat almarhum bekerja saat ini tengah mengurus proses klaim polis asuransi.

 

