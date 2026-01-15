Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bakal Bangun 10 Kampus Baru untuk Kedokteran

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |16:08 WIB
Prabowo Bakal Bangun 10 Kampus Baru untuk Kedokteran
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto membangun 10 kampus baru yang sebagian akan dikhususkan untuk bidang medis atau kedokteran.

Rencana tersebut disampaikan Stella usai menghadiri taklimat dari Presiden Prabowo kepada rektor serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta tahun 2026 di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026).

“Belum ada untuk tahun ini, tetapi sudah dicetuskan oleh Bapak Presiden 10 kampus yang sebagian darinya akan dikhususkan untuk kampus medis atau kampus kedokteran. Tetapi berapa yang dari kampus kedokteran itu belum dipastikan. Dan juga 10 itu bukan tahun ini, agar jelas, ya,” kata Stella.

Stella menjelaskan 10 kampus tersebut nantinya akan bekerja sama dengan beberapa negara asing. “Tetapi ada sepuluh ini yang bekerja sama dengan asing,” ujarnya.

Stella menjelaskan kerja sama dengan pihak luar negeri menjadi bagian penting dari rencana pembangunan kampus tersebut. Sementara itu, dia mengatakan Presiden Prabowo juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke United Kingdom pada pekan depan.

“Minggu depan Bapak Presiden akan ke UK, disampaikan juga oleh Bapak Presiden. Kebetulan saya juga secara langsung mempersiapkan dengan Russell Group Universities,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
