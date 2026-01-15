Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan ke Inggris Pekan Depan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |15:15 WIB
Prabowo Akan ke Inggris Pekan Depan
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengunjungi Inggris pada minggu depan. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

“Minggu depan Bapak Presiden akan ke UK (United Kingdom), disampaikan juga oleh Bapak Presiden,” kata Stella.

Stella mengaku akan mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan tersebut. Salah satu agenda utama kunjungan ke Inggris adalah pembahasan kerja sama pendidikan tinggi dengan universitas-universitas unggulan di Inggris yang tergabung dalam Russell Group Universities.

“Kebetulan saya juga secara langsung mempersiapkan dengan Russell Group Universities. Russell Group Universities ini adalah kelompok 24 universitas yang paling papan atas di UK,” ujarnya.

Menurut Stella, Presiden Prabowo hanya ingin berdiskusi dan menjalin kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi terbaik. “Bapak Presiden hanya ingin mendiskusikan dengan yang papan atas. Jadi tidak membawa universitas sembarangan dari luar. Hanya yang paling top sekali di luar untuk bisa ke Indonesia,” imbuhnya.

