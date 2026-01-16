Momen Libur Isra Miraj, 30 Ribu Penumpang Tinggalkan Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Sebanyak 30.649 orang meninggalkan Jakarta dengan menggunakan kereta api jarak jauh pada Jumat (16/1/2026). Hal itu sebagaimana catatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta. Diketahui, hari ini merupakan awal long weekend terkait peringatan Isra Miraj.

"Hari ini tercatat sekitar 30 ribu pelanggan berangkat, dan sekitar 25 ribu pelanggan tiba di wilayah Daop 1 Jakarta, dengan Pasar Senen dan Gambir sebagai stasiun dengan volume penumpang terbesar," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo.

Ia merincikan, Stasiun Pasar Senen melayani keberangkatan 12.211 penumpang dan Stasiun Gambir melayani 11.264 penumpang.

Sementara untuk kedatangan, Stasiun Pasar Senen mencatat jumlah terbanyak dengan 9.104 penumpang, disusul Stasiun Gambir sebanyak 9.032 penumpang.

Ia melanjutkan, untuk ketersediaan tiket keberangkatan pada 16-18 Januari masih tersedia. Ia mengungkapkan, rata-rata tingkat okupansi kereta api baru berada di kisaran 60 persen.

(Awaludin)