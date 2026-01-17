Pesawat ATR Hilang Kontak, Pencarian Difokuskan di Pegunungan Kapur Bantimurung Maros

JAKARTA - Pesawat jenis ATR 42-500 dilaporkan hilang kontak saat melintas di wilayah udara Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026). Tim SAR gabungan langsung dikerahkan ke Pegunungan Kapur Bantimurung untuk pencarian.

1. Fokus Pencarian

"Target pencarian di Pegunungan Kapur Bantimurung, Desa Leang-leang, Kabupaten Marros dan menjadi Posko Basarnas di dekat lokasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/1/2026).

Ia menambahkan, helikopter milik TNI Angkatan Udara (AU) akan dikerahkan untuk memaksimalkan upaya pencarian pesawat. AirNav Indonesia saat ini juga menyiapkan penerbitan Notice to Airmen (Notam) terkait kegiatan pencarian dan pertolongan.

"Pencarian lanjutan direncanakan dilakukan melalui penerbangan helikopter TNI Angkatan Udara bersama Basarnas yang dijadwalkan pada pukul 16.25 Wita," sambungnya.

Sementara itu, bedasarkan informasi kronologi kejadian yang diterima, pesawat awalnya lepas landas dari Yogyakarta menuju Makassar.

Ketika ingin mendarat pesawat diarahkan oleh Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center (MATSC) untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu RWY 21 Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Namun, ketika hendak melakukan pendaratan, pihak bandara tidak menerima sinyal dari pesawat.