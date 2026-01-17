Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesawat ATR Hilang Kontak, Pencarian Difokuskan di Pegunungan Kapur Bantimurung Maros

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |17:34 WIB
Pesawat ATR Hilang Kontak, Pencarian Difokuskan di Pegunungan Kapur Bantimurung Maros
Pesawat ATR Hilang Kontak, Pencarian Difokuskan di Pegunungan Kapur Bantimurung Maros (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pesawat jenis ATR 42-500 dilaporkan hilang kontak saat melintas di wilayah udara Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026). Tim SAR gabungan langsung dikerahkan ke Pegunungan Kapur Bantimurung untuk pencarian.

1. Fokus Pencarian

"Target pencarian di Pegunungan Kapur Bantimurung, Desa Leang-leang, Kabupaten Marros dan menjadi Posko Basarnas di dekat lokasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/1/2026).

Ia menambahkan, helikopter milik TNI Angkatan Udara (AU) akan dikerahkan untuk memaksimalkan upaya pencarian pesawat. AirNav Indonesia saat ini juga menyiapkan penerbitan Notice to Airmen (Notam) terkait kegiatan pencarian dan pertolongan.

"Pencarian lanjutan direncanakan dilakukan melalui penerbangan helikopter TNI Angkatan Udara bersama Basarnas yang dijadwalkan pada pukul 16.25 Wita," sambungnya.

Sementara itu, bedasarkan informasi kronologi kejadian yang diterima, pesawat awalnya lepas landas dari Yogyakarta menuju Makassar.

Ketika ingin mendarat pesawat diarahkan oleh Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center (MATSC) untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu RWY 21 Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. 

Namun, ketika hendak melakukan pendaratan, pihak bandara tidak menerima sinyal dari pesawat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195940//kepala_kantor_pencarian_dan_pertolongan_basarnas_makassar_m_arif-Efq7_large.jpg
Helikopter Caracal Dikerahkan Cari Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195936//kepala_kantor_pencarian_dan_pertolongan_basarnas_makassar_m_arif-Q5Ch_large.jpg
Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros Angkut 11 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195933//pesawat_hilang_kontak-Wwjz_large.jpg
Kronologi Lengkap Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros Sulsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195921//pesawat_hilang_kontak-gPfs_large.jpg
Tim SAR Dikerahkan Cari Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195915//pesawat_hilang_kontak-XC4q_large.jpg
Breaking News: Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros Sulsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194983//bandara_soekarno_hatta-YJcA_large.jpg
Imbas Cuaca Buruk, 16 Pesawat Dialihkan dari Bandara Soekarno-Hatta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement