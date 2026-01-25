Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Isak Tangis Keluarga Warnai Pemakaman Yoga Naufal, Pegawai KKP Korban ATR

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |17:00 WIB
Isak Tangis Keluarga Warnai Pemakaman Yoga Naufal, Pegawai KKP Korban ATR
Isak Tangis Keluarga Warnai Pemakaman Yoga Naufal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Suasana duka menyelimuti Tempat Pemakaman Umum (TPU) Malaka, Duren Sawit, Jakarta Timur, saat jenazah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Yoga Naufal, dimakamkan pada Minggu (25/1/2026).

Yoga Naufal merupakan salah satu korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 yang sebelumnya dinyatakan hilang dan telah berhasil diidentifikasi oleh tim gabungan.

Pantauan Okezone di lokasi, prosesi pemakaman berlangsung khidmat dan penuh haru. Jenazah tiba di TPU Malaka pada Minggu siang dan langsung disemayamkan sebelum dimakamkan. Sejumlah anggota keluarga, kerabat, serta rekan kerja almarhum tampak hadir untuk memberikan penghormatan terakhir.

Tangis keluarga pecah saat peti jenazah dibawa menuju liang lahat. Suasana semakin haru ketika peti perlahan diturunkan ke dalam makam. Para pelayat terlihat saling menguatkan, sementara duka mendalam jelas terpancar dari wajah keluarga yang ditinggalkan.

 

Halaman:
1 2
      
