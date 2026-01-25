Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Reza Arap Terkait Kematian Influencer Lula Lahfah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |19:57 WIB
Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Reza Arap Terkait Kematian Influencer Lula Lahfah
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi masih menyelidiki penyebab kematian influencer Lula Lahfah yang ditemukan meninggal dunia di apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam rangka pendalaman kasus, polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap kekasih korban, Reza Arap, pada Senin (26/1/2026).

"Iya, informasinya (akan diperiksa) hari Senin, kalau tidak salah," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat dihubungi wartawan, Minggu (25/1/2026).

Budi mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain Reza Arap, polisi juga akan meminta klarifikasi dari sejumlah rekan dekat Lula Lahfah yang sebelumnya berada di lokasi kejadian.

Meski demikian, Budi belum merinci siapa saja pihak yang akan dipanggil. Pemeriksaan nantinya akan mendalami sejumlah hal, termasuk kondisi kesehatan Lula sebelum ditemukan meninggal dunia.

“Tergantung dari yang bersangkutan, namun sudah dikomunikasikan agar bisa hadir pada hari Senin. Termasuk teman-teman dekat korban yang datang ke lokasi kejadian,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/482/3197486//lula-QOgc_large.jpg
Lula Lahfah Sebelum Wafat Akan Jalani Kolonoskopi, Apa Itu? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/33/3197476//lula_lahfah-LJk1_large.jpg
Lula Lahfah Ternyata Hapus Tato 30 Hari Sebelum Meninggal, Netizen Sebut Tanda Bersih-Bersih Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197485//influencer_lula_lahfah-Ycbz_large.jpg
Kematian Influencer Lula Lahfah, Polisi Masih Tunggu Hasil Visum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/33/3197474//lula_lahfah-obgW_large.JPG
Sehari Sebelum Wafat, Lula Lahfah Curhat Ketakutan soal Penyakitnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/25/3197463//lula_lahfah-7tko_large.jpg
Lula Lahfah dan Sahabat Sudah Beli Tiket Liburan Bersama ke Thailand, Kini Berubah Jadi Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/33/3197447//reza_arap-kThb_large.jpg
Lula Lahfah Tutup Usia, Reza Arap Janji Bersihkan Nama Sang Tunangan dari Hujatan Netizen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement