Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Reza Arap Terkait Kematian Influencer Lula Lahfah

JAKARTA - Polisi masih menyelidiki penyebab kematian influencer Lula Lahfah yang ditemukan meninggal dunia di apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam rangka pendalaman kasus, polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap kekasih korban, Reza Arap, pada Senin (26/1/2026).

"Iya, informasinya (akan diperiksa) hari Senin, kalau tidak salah," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat dihubungi wartawan, Minggu (25/1/2026).

Budi mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain Reza Arap, polisi juga akan meminta klarifikasi dari sejumlah rekan dekat Lula Lahfah yang sebelumnya berada di lokasi kejadian.

Meski demikian, Budi belum merinci siapa saja pihak yang akan dipanggil. Pemeriksaan nantinya akan mendalami sejumlah hal, termasuk kondisi kesehatan Lula sebelum ditemukan meninggal dunia.

“Tergantung dari yang bersangkutan, namun sudah dikomunikasikan agar bisa hadir pada hari Senin. Termasuk teman-teman dekat korban yang datang ke lokasi kejadian,” ujarnya.