Noel Ingatkan Menkeu Purbaya: Kinerja Anda Ganggu Pesta Pora Para Bandit!

JAKARTA – Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Emmanuel Ebenezer atau Noel, mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar berhati-hati, dan tidak sampai tersandung persoalan hukum. Noel menilai, langkah-langkah Purbaya justru mengganggu “pesta pora” para bandit di republik ini.

"Oh ya Pak Purbaya, ini saya cuma mengingatkan. Karena apa yang dilakukan Pak Purbaya ini mengganggu pesta poranya para bandit di republik ini," kata Noel saat ditemui di sela-sela sidang kasus dugaan pemerasan pengurusan K3 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Menurut Noel, kinerja Purbaya mirip dengan apa yang pernah ia lakukan, yakni mengganggu kepentingan para pengusaha dan elite tertentu. Ia mengeklaim, aktivitas sidak yang dilakukannya selama ini justru dinarasikan sebagai pemerasan.

“Jadi ya sidak-sidak yang selama ini saya lakukan dinarasikan bahwa saya memeras pengusaha,” klaim Noel.