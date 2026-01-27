Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gelombang Panas Menyengat Landa Australia, Suhu Mencapai Hampir 50 Derajat Celsius

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |19:00 WIB
Gelombang Panas Menyengat Landa Australia, Suhu Mencapai Hampir 50 Derajat Celsius
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Sebagian wilayah Australia pada Selasa (27/1/2026) dilanda suhu rekor mendekati 50 derajat Celsius, di saat negara itu mengalami gelombang panas berkepanjangan.

Kota-kota pedesaan Hopetoun dan Walpeup di negara bagian Victoria mencatat suhu tertinggi sementara 48,9 °C, yang jika dikonfirmasi semalam akan melampaui rekor yang ditetapkan pada 2009 ketika 173 orang tewas dalam kebakaran hutan Black Saturday yang menghancurkan negara bagian tersebut.

Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dari gelombang panas pada Selasa, tetapi otoritas Victoria mendesak kewaspadaan karena tiga kebakaran hutan berkobar di luar kendali.

Melbourne, kota terbesar di negara bagian itu, juga hampir mencapai hari terpanasnya. Mungkin tidak ada tempat yang lebih terasa panasnya daripada di Melbourne Park, di mana kerumunan yang biasanya memadati luar turnamen tenis Australian Open menyusut menjadi kota hantu karena suhu melonjak.

 

