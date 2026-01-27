Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usut Korupsi RTPKA Kemenaker, KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Mantan Menaker Hanif Dhakiri

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |21:49 WIB
Usut Korupsi RTPKA Kemenaker, KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Mantan Menaker Hanif Dhakiri
Usut Korupsi RTPKA Kemenaker, KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Mantan Menaker Hanif Dhakiri (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri. Pemeriksaan Hanif berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan pengurusan izin rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

1. Jadwal Ulang Pemeriksaan

Penjadwalan ulang dilakukan lantaran mantan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi itu tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat (23/1/2026). 

"Jadi, confirm pada pekan lalu penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara HD (Hanif Dhakiri) selaku eks Menteri Ketenagakerjaan dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan RPTKA," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/1/2026). 

Menurut Budi keterangan Hanif diperlukan untuk melengkapi bukti-bukti dalam perkara tersebut. Hal ini termasuk dugaan aliran dana yang diterima tersangka Sekretaris Jenderal Kemenaker, Hery Sudarmanto.

"Seperti apa prosesnya, karena saudara HS yang ditetapkan sebagai tersangka ini diduga sudah mendapatkan sejumlah aliran uang dalam proses pengurusan RPTKA pada saat itu," katanya. 

Namun, Budi belum merinci kapan pemeriksaan terhadap Hanif akan dilakukan. Budi menyebut penjadwalan ulang menunggu kepastian dari tim penyidik. 

"Untuk penjadwalan berikutnya kami masih menunggu konfirmasi, nanti kalau sudah ada jadwal ulangnya kami akan update," tuturnya. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197868//kpk_periksa_staf_asrama_haji_dan_eks_pejabat_kemenag-CzKO_large.jpg
Kasus Kuota Haji 2024, KPK Periksa Staf Asrama Haji dan Eks Pejabat Kemenag 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197745//bos_maktour_travel_fuad_hasan_mashyur-TbmO_large.jpg
Diperiksa KPK, Bos Maktour Sebut Kuota Tambahan Haji Urusan Kemenag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197742//sidang_korupsi_kemnaker-YdiO_large.jpg
Saksi Akui Setor Uang ke Eks Pejabat Kemnaker untuk Dinas LN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197737//bos_maktour_travel_fuad_hasan_mashyur-6CJ8_large.jpg
Bantah Dapat Kuota Tambahan Haji Ilegal, Bos Maktour: Kami Hanya Diminta Mengisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197733//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-4ZvJ_large.jpg
Noel Klaim Ada Parpol dan Ormas Terlibat Pemerasan K3, KPK Tantang Buka Fakta di Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197726//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-ZfS1_large.jpg
KPK Libatkan BPK dalam Pemeriksaan Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement