Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksi Akui Setor Uang ke Eks Pejabat Kemnaker untuk Dinas LN

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |22:34 WIB
Saksi Akui Setor Uang ke Eks Pejabat Kemnaker untuk Dinas LN
Sidang korupsi Kemnaker (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Eks Kasubdit Akreditasi Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Agustin Wahyu Ernawati, mengaku kerap menyetor sejumlah uang “non-teknis” kepada eks Direktur Bina Kelembagaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Hery Sutanto, untuk menambah biaya perjalanan dinas luar negeri.

Hal itu diungkapkan Agustin saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 Kemnaker di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026). Awalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengonfirmasi pernyataan Agustin dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

“Ada juga di BAP 17 ini, sering untuk kebutuhan pimpinan ke luar negeri. Seperti untuk menambah biaya perjalanan dinas luar negeri yang biasanya saya berikan dengan nominal Rp10 juta sampai Rp15 juta,” tanya JPU kepada Agustin.

Menanggapi hal tersebut, Agustin membenarkan. “Sering sih, tapi mungkin saya lupa,” ucapnya.

JPU kemudian mempertanyakan kejanggalan permintaan uang tersebut, mengingat biaya perjalanan dinas luar negeri seharusnya telah ditanggung negara.

“Harusnya begitu ya. Ini untuk tambahan begitu?” tanya JPU.

“Ya,” timpal Agustin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197737//bos_maktour_travel_fuad_hasan_mashyur-6CJ8_large.jpg
Bantah Dapat Kuota Tambahan Haji Ilegal, Bos Maktour: Kami Hanya Diminta Mengisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197733//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-4ZvJ_large.jpg
Noel Klaim Ada Parpol dan Ormas Terlibat Pemerasan K3, KPK Tantang Buka Fakta di Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197726//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-ZfS1_large.jpg
KPK Libatkan BPK dalam Pemeriksaan Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197711//sidang_kasus_korupsi_kemenaker-zAHr_large.jpg
Eks Pegawai Kemnaker Akui Dana Swasta Dipakai untuk Operasional Kantor dan Gaji Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197702//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-qnmo_large.jpg
Noel Sebut OTT Tipu-tipu, KPK Minta Fokus Hadapi Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197698//menkeu_purbaya-A23k_large.jpg
Respons Purbaya soal  Di-Noel-Kan: Noel Terima Duit, Saya Enggak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement