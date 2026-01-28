Heboh Ammar Zoni Ngaku Diperas, Yusril: Kita Sedang Dalami!

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra buka suara perihal pengakuan Ammar Zoni terkait pemerasan yang dialaminya.

"Ya setiap laporan itu kita terima, kita analisis, kita dalami, dan kita cross-check kebenarannya," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumhamimipas, Rabu (28/1/2026).

Yusril menjelaskan, pihaknya harus melakukan verifikasi setiap informasi yang ada demi kepastian terkait laporan yang dimaksud.

Termasuk kata dia, meluruskan apa yang sudah beredar luas di masyarakat, baik secara pemberitaan maupun di media sosial.

"Kewajiban kami juga untuk melakukan verifikasi dan cross-check terhadap apa yang dikemukakan dalam pemberitaan-pemberitaan media sosial maupun media resmi itu supaya kita tidak salah dalam melakukan tindakan," ujar Yusril.