Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Ammar Zoni Ngaku Diperas, Yusril: Kita Sedang Dalami!

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |21:32 WIB
Heboh Ammar Zoni Ngaku Diperas, Yusril: Kita Sedang Dalami!
Heboh Ammar Zoni Ngaku Diperas, Yusril: Kita Sedang Dalami/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra buka suara perihal pengakuan Ammar Zoni terkait pemerasan yang dialaminya.

"Ya setiap laporan itu kita terima, kita analisis, kita dalami, dan kita cross-check kebenarannya," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumhamimipas, Rabu (28/1/2026).

Yusril menjelaskan, pihaknya harus melakukan verifikasi setiap informasi yang ada demi kepastian terkait laporan yang dimaksud.

Termasuk kata dia, meluruskan apa yang sudah beredar luas di masyarakat, baik secara pemberitaan maupun di media sosial.

"Kewajiban kami juga untuk melakukan verifikasi dan cross-check terhadap apa yang dikemukakan dalam pemberitaan-pemberitaan media sosial maupun media resmi itu supaya kita tidak salah dalam melakukan tindakan," ujar Yusril.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197564//yusril-qI87_large.jpg
Yusril soal WNI Jadi Tentara Asing: Kewarganegaraan Tidak Otomatis Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/33/3197066//ammar_zoni_dan_hayati_kameli-g683_large.jpeg
Hayati Kamelia Bantah Cekcok dengan Irish Bella di Medsos: Kenal Saja Enggak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/33/3197037//ammar_zoni-PHkN_large.jpg
Kuasa Hukum Tanggapi Isu LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Saksi Ammar Zoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/33/3196969//ammar_zoni-5Qhx_large.JPG
Ammar Zoni Gelisah dan Terheran-heran saat Dengar Keterangan Saksi Teman Satu Sel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/33/3196961//ammar_zoni-6vZ2_large.JPG
Ammar Zoni Kembali Minta Rekaman CCTV Diputar dalam Sidang, Minta Bantuan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196939//yusril-QVwo_large.jpg
Yusril Ungkap Reformasi Polri Fokus Pembenahan Internal dan Revisi UU Kepolisian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement