Ada Syuting Film Korea Lisa BLACKPINK, Arus Lalu Lintas Kota Tua Dialihkan

JAKARTA – Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, menjadi salah satu lokasi syuting film Tygo yang dibintangi personel girlband Lisa BLACKPINK dan aktor Korea Selatan Ma Dong-seok. Sejumlah rekayasa lalu lintas pun disiapkan untuk mendukung kegiatan tersebut.

“Betul, kemarin tanggal 28 Januari 2026 ada kegiatan syuting dari Korea, tepatnya di Gedung Jasindo, kawasan Kota Tua (samping kiri Cafe Batavia), Jakarta Barat,” kata Kanit Lantas Tamansari Polres Metro Jakarta Barat, AKP Teguh A, kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).

Teguh mengatakan, sempat dilakukan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Kunir. Namun, saat ini kondisi lalu lintas di lokasi tersebut telah kembali normal.

“Diadakan pengalihan arus di Jalan Kunir, Jakarta Barat. Untuk saat ini ruas Jalan Kunir sudah dinormalkan kembali. Kegiatan syuting tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.