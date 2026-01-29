Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Syuting Film Korea Lisa BLACKPINK, Arus Lalu Lintas Kota Tua Dialihkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |16:00 WIB
Ada Syuting Film Korea Lisa BLACKPINK, Arus Lalu Lintas Kota Tua Dialihkan
Rekayasa Lalu Lintas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, menjadi salah satu lokasi syuting film Tygo yang dibintangi personel girlband Lisa BLACKPINK dan aktor Korea Selatan Ma Dong-seok. Sejumlah rekayasa lalu lintas pun disiapkan untuk mendukung kegiatan tersebut.

“Betul, kemarin tanggal 28 Januari 2026 ada kegiatan syuting dari Korea, tepatnya di Gedung Jasindo, kawasan Kota Tua (samping kiri Cafe Batavia), Jakarta Barat,” kata Kanit Lantas Tamansari Polres Metro Jakarta Barat, AKP Teguh A, kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).

Teguh mengatakan, sempat dilakukan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Kunir. Namun, saat ini kondisi lalu lintas di lokasi tersebut telah kembali normal.

“Diadakan pengalihan arus di Jalan Kunir, Jakarta Barat. Untuk saat ini ruas Jalan Kunir sudah dinormalkan kembali. Kegiatan syuting tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kota Tua Lalu Lintas Blackpink
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/25/3198328//kota_tua-gtpI_large.jpg
Kota Tua Jadi Lokasi Syuting Film Lisa BLACKPINK, Cek Destinasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/33/3198306//film_tygo-IQjA_large.jpeg
Karst Citatah hingga Kota Tua Jadi Lokasi Syuting Film Lisa BLACKPINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/206/3197724//jisoo_di_drama_terbarunya-ptSg_large.JPG
Look Jisoo BLACKPINK di Drama Terbarunya Bocor, Fans Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/205/3196762//blackpink-nQ7I_large.jpg
Pre-Order Album Baru BLACKPINK Ludes Terjual dalam 25 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/205/3196386//blackpink-7rbE_large.jpg
BLACKPINK Gelar Konser 3 Hari di Jepang, Sukses Gaet 165.000 Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/25/3196003//kota_tua-Kneu_large.jpg
Kawasan Kota Tua Jakarta Jadi Destinasi Favorit Wisatawan Habiskan Libur Panjang Isra Miraj 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement