Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tren Whip Pink Ancam Keselamatan, Edukasi dan Pengawasan Harus Diperketat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |19:01 WIB
Tren Whip Pink Ancam Keselamatan, Edukasi dan Pengawasan Harus Diperketat
Tren Whip Pink Ancam Keselamatan, Edukasi dan Pengawasan Harus Diperketat (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Maraknya tren menghirup whip pink yang viral di media sosial (medsos) harus menjadi perhatian serius karena mengancam kesehatan dan keselamatan publik. Fenomena ini tidak bisa dipandang sebagai sekadar gaya hidup atau hiburan sesaat.

“Kami mengapresiasi langkah BPOM dan BNN yang telah memberikan peringatan kepada masyarakat. Menghirup gas nitrous oxide berarti mengurangi asupan oksigen ke tubuh dan itu dapat berdampak serius, bahkan fatal,” ujar Sri Gusni Febriasari, Sekjen Ikatan Alumni (Iluni) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sekaligus Founder Komunitas Sobat Sehat, Jumat (30/1/2026).

Whip Pink merupakan tabung gas berisi nitrous oxide (N₂O) yang secara legal digunakan dalam industri kuliner, terutama untuk pembuatan whipped cream. Namun dalam praktiknya, gas tersebut disalahgunakan dengan cara dihirup untuk menimbulkan sensasi rileks dan euforia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI telah mengeluarkan peringatan bahwa penyalahgunaan nitrous oxide dapat menimbulkan dampak kesehatan serius. Efeknya mulai dari gangguan pernapasan, penurunan kadar oksigen dalam darah (hipoksia), gangguan sistem saraf hingga potensi kematian. Penggunaan berulang juga dapat menyebabkan defisiensi vitamin B12 yang berisiko menimbulkan kerusakan saraf jangka panjang.

Peringatan serupa disampaikan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI. Penggunaan nitrous oxide sebagai inhalan berpotensi menimbulkan ketergantungan psikologis serta membahayakan keselamatan pengguna, terlebih jika dilakukan tanpa pengawasan medis. 

“Efek euforia yang singkat sering menutupi bahaya jangka panjang. Banyak anak muda tidak menyadari bahwa apa yang dianggap aman justru dapat merusak saraf, mengganggu fungsi otak dan mengancam nyawa. Ini menjadi alarm bagi kita semua,” tegas Sri Gusni yang juga merupakan Ketua Unit Pelayanan Masyarakat Partai Perindo.

Dia mengatakan, akses yang relatif mudah melalui penjualan daring dan minimnya pemahaman risiko membuat penyalahgunaan Whip Pink semakin mengkhawatirkan.

"Normalisasi perilaku berisiko melalui media sosial mencerminkan masih lemahnya literasi kesehatan di masyarakat," tambah perempuan berhijab ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/33/3198594//lula_lahfah-gGOJ_large.jpg
Polisi Temukan DNA Lula Lahfah di Tabung Whip Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/612/3198580//whip_pink-4ShU_large.jpg
Whip Pink Punya Izin Edar, BPOM: Akan Kami Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/482/3198266//pink_spray-jYUw_large.jpg
BPOM RI Ungkap Gas Tertawa Whip Pink yang Ramai Dikaitkan dengan Kematian Lula Lahfah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198214//kepala_bpom_taruna_ikrar-P4m0_large.jpg
BPOM Gandeng BNN dan Polri Awasi Peredaran Whip Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198198//pemerintah-tZdE_large.jpg
BPOM Ungkap Bahaya Whip Pink yang Disebut-sebut Terkait Kematian Selebgram Lula Lahfah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/611/3196267//disegel_bpom-HqNb_large.jpg
Klarifikasi Daviena Skincare Usai Produknya Ditarik BPOM, Warganet Alami Trust Issue
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement