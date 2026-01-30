Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Terus Pantau Anjloknya IHSG

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |19:22 WIB
Kejagung Terus Pantau Anjloknya IHSG
Kejagung Terus Pantau Anjloknya IHSG (Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi, menyebutkan pihaknya bakal terus memonitor anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 8 persennya dalam dua hari terakhir.

1. Pantau Anjloknya IHSG

"Kita kejaksaan juga tetap memantau atau memonitor adanya kejadian-kejadian, seperti salah satunya adalah kejatuhan atau anjloknya IHSG secara mendadak dalam waktu 1-2 hari. Itu tetap dalam pantauan kami," ujarnya pada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Menurutnya, Kejagung bakal memantau anjloknya IHSG. Pihaknya memastikan memantau peristiwa-peristiwa terkait kepentingan masyarakat.

"Semua kita telaah, pokoknya semua yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat umum itu pasti kita pantau. Bukan cuma itu saja ya, banyak semuanya," tuturnya.

"Makanya kita masuk di kelapa sawit, masuk di CPO, masuk di timah. Itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Semua yang masuk ke kepentingan masyarakat itu, masuk dalam monitor kita, termasuk yang IHSG," kata Syarief. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal IHSG telah anjlok lebih dari 8 persen pada perdagangan Rabu, 28 Januari 2026 memicu penerapan mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Purbaya menilai di antara pendorong jebloknya IHSG adalah aksi 'goreng-gorengan' saham. Menurut Purbaya, IHSG jatuh seiring dengan laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan kebijakan interim terkait pasar modal Indonesia. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
IHSG Kejagung RI Kejagung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198599//pemerintah-n9l6_large.jpg
Kejagung Sita Dokumen Penting Usai Geledah Rumah Eks Menteri KLHK Siti Nurbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198589//direktur_penyidikan_jaksa_agung_muda_bidang_tindak_pidana_khusus_kejagung_syarief_sulaeman_nahdi-W0xm_large.jpg
Penggeledahan Rumah Eks Menteri KLHK Siti Nurbaya Terkait Kasus Tata Kelola Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198588//bareskrim_polri-wPhm_large.jpg
Bareskrim Polri Usut Dugaan Pidana Isu Saham Gorengan saat IHSG Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198581//direktur_penyidikan_jampidsus_kejagung_syarief_sulaeman_nahdi-faBx_large.jpg
Kejagung Geledah Rumah Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, Terkait Dugaan Korupsi Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198567//ojk-9kxt_large.jpg
Aturan Free Float Saham Jadi 15 Persen, BPJSTK hingga Asabri Siap Borong?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198554//bei-kmtq_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 1,1% ke 8.329 Usai Dirut BEI Mundur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement