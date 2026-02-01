Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Interpol Kantongi Lokasi Buronan Raja Minyak Riza Chalid

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |18:24 WIB
Interpol Kantongi Lokasi Buronan Raja Minyak Riza Chalid
Riza Chalid (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Untung Widyatmoko, memastikan telah mengetahui keberadaan pengusaha minyak M. Riza Chalid di luar negeri. Meski tidak berada di Prancis, keberadaannya dipastikan ada di salah satu negara anggota Interpol.

"Keberadaan subjek, saudara MRC, kami pastikan bukan berada di Lyon, Prancis, tetapi ada di salah satu negara anggota, member country dari Interpol itu sendiri," ujarnya di Mabes Polri, Minggu (1/2/2026).

Menurut Untung, Red Notice terhadap M. Riza Chalid diterbitkan negara Prancis meski yang bersangkutan tidak berada di Prancis. Penerbitan Red Notice ini didukung Interpol Headquarters di Lyon, Prancis.

"Memang jalan panjang, namun Alhamdulillah keberhasilan ini tentunya kontribusi dari rekan-rekan Set NCB maupun dukungan Interpol Headquarters di Lyon, Prancis. Keberhasilan Set NCB Interpol dan Polri, semua atas dukungan dan kerja sama baik kementerian/lembaga maupun organisasi internasional yang memiliki perhatian untuk penegakan hukum dan pencarian buronan internasional," ujarnya.

Ia mengungkapkan, Set NCB Interpol Indonesia telah melakukan pemetaan terhadap keberadaan M. Riza Chalid dan berkoordinasi dengan negara yang dicurigai menjadi tempatnya berada.

