Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Simulasi Alquran Bahasa Isyarat Indonesia Jadi Pusat Perhatian di Mesir

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |20:57 WIB
Simulasi Alquran Bahasa Isyarat Indonesia Jadi Pusat Perhatian di Mesir
Simulasi Alquran Bahasa Isyarat Indonesia Jadi Pusat Perhatian di Mesir
A
A
A

JAKARTA — Simulasi Alquran Bahasa Isyarat Indonesia menarik perhatian pengunjung Paviliun Indonesia pada ajang Cairo International Book Fair (CIBF) ke-57 di Kairo, Mesir. Inovasi ini menjadi yang pertama di dunia.

Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama, Hilma Rosyida Ulya, mengatakan, praktik ini berbeda dari metode yang selama ini berkembang, yang umumnya hanya mengisyaratkan makna kandungan ayat.

“Ini pertama di dunia Alquran diisyaratkan pada level lafaz dan huruf, dengan tetap memperhatikan harakat dan tajwidnya. Tujuannya agar Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (PDSRW) dapat membaca Alquran secara tartil,” ujar Hilma dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).

Mushaf Alquran Isyarat Indonesia mulai dikembangkan sejak 2018. Pengembangannya berangkat dari gagasan inisiator, Ida Zulfiya Choiruddin dari Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran (LPMQ) Kemenag, yang berkoordinasi dengan Majelis Ta’lim Tuli Indonesia (MTTI) dan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPP PPDI).

“Simulasi ini bertujuan untuk memperkenalkan Al-Qur’an Isyarat, khususnya bagi PDSRW di Mesir, sekaligus bagi pengunjung dengar yang datang ke Paviliun Indonesia,” kata Hilma.

Lebih lanjut dia mengatakan, kehadiran Alquran Bahasa Isyarat diperlukan karena selama ini Teman Tuli umumnya hanya mendapatkan akses pengisyaratan makna ayat, bukan pada pelafalan huruf dan tajwidnya. 

‘’Saat ini, UPQ Kementerian Agama baru memiliki satu ahli Alquran Isyarat yang secara khusus menangani pengembangan dan pendampingan mushaf tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Disabilitas Alquran viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/612/3199247//chiki_fawzi-0xBM_large.jpg
Mulai Dibela Netizen yang Tak Dikenalnya, Chiki Fawzi Ungkap Rasa Senang dan Syukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/629/3199310//denada-1WOu_large.jpg
Denada Ganti Bio Instagram, Ramai Dikomentari Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/629/3199258//denada_ressa-gept_large.jpg
Ressa Rizky Anak Kandung Denada, Siapa Nama Orangtuanya di Akta Kelahiran? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/629/3199267//denada-8viQ_large.jpg
Denada Ganti Bio Instagram: Proud Ibu AA dan RR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/612/3199245//chiki_fawzi-edZh_large.jpg
Polemik Chiki Fawzi Dicopot dari Petugas Haji 2026, Dukungan Netizen Mulai Mengalir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/338/3199235//viral-IK3n_large.jpg
Kembali Bertugas, Bhabinkamtibmas Aiptu Ikhwan Tak Terbukti Pukuli Penjual Es Jadul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement