Komaruddin Harap Pers Tetap Menjadi Cermin Objektif bagi Pemerintah dan Masyarakat

JAKARTA – Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menekankan kembali peran vital pers sebagai pilar keempat demokrasi dalam menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah derasnya arus disrupsi digital, pers diharapkan tetap menjadi cermin yang memantulkan kondisi realitas secara objektif.

Hal ini diungkapkan Komaruddin dalam sambutannya pada Outlook Media 2026 bertajuk “Memandang Masa Depan Media: Sinergi Bisnis, Tren Periklanan, dan Integritas di Era Hiper-Konektivitas” yang digelar Dewan Pers, Kamis (5/2/2026).

“Saya rasa pers itu reflektor atau cermin yang memantulkan apa yang terjadi, yang dilihat pada pemerintah dan juga masyarakat,” kata Komaruddin.

Ia menjelaskan bahwa pers berfungsi menyampaikan apa yang terjadi pada pemerintah—dalam hal ini kebijakan, prestasi, keberhasilan, hingga penyimpangan—kemudian dipantulkan oleh media massa kepada masyarakat. Sebaliknya, apa yang terjadi dalam masyarakat, termasuk suara kritik, dipantulkan agar pemerintah bisa mendengarkan.