Pemerintah Tekankan APDESI Berperan Aktif Wujudkan Kesejahteraan Rakyat hingga Pelosok Desa

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat hingga ke pelosok desa. Harapan itu kembali ditegaskan pada Musyawarah Nasional (Munas) V Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) pada November 2025 silam.

Munas APDESI saat itu dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Wakil Menteri Koperasi, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta jajaran pengurus APDESI dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Adapun Munas mengusung tema “Konsolidasi Organisasi dalam Mendukung Implementasi Asta Cita Prabowo-Gibran”.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan Presiden Prabowo memiliki program yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi APDESI untuk mendukung setiap program prioritas dan strategis agar dapat mendarat di desa.

"Kedaulatan pangan harus kita dukung dimulai dari tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan, dan seterusnya hingga level nasional," katanya Kamis 29 Januari 2026.

Menurut Zulkifli, berdasarkan pengalaman politik, kesetiaan pada ideologi menjadi penting. Kemenangan akan dapat diraih karena kesetiaan terhadap perjuangan, cita-cita, dan ideologi Pancasila serta UUD 1945.