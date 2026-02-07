Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Tekankan APDESI Berperan Aktif Wujudkan Kesejahteraan Rakyat hingga Pelosok Desa

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |15:29 WIB
Pemerintah Tekankan APDESI Berperan Aktif Wujudkan Kesejahteraan Rakyat hingga Pelosok Desa
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat hingga ke pelosok desa. Harapan itu kembali ditegaskan pada Musyawarah Nasional (Munas) V Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) pada November 2025 silam.

Munas APDESI saat itu dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Wakil Menteri Koperasi, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta jajaran pengurus APDESI dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Adapun Munas mengusung tema “Konsolidasi Organisasi dalam Mendukung Implementasi Asta Cita Prabowo-Gibran”.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan Presiden Prabowo memiliki program yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi APDESI untuk mendukung setiap program prioritas dan strategis agar dapat mendarat di desa.

"Kedaulatan pangan harus kita dukung dimulai dari tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan, dan seterusnya hingga level nasional," katanya Kamis 29 Januari 2026.

Menurut Zulkifli, berdasarkan pengalaman politik, kesetiaan pada ideologi menjadi penting. Kemenangan akan dapat diraih karena kesetiaan terhadap perjuangan, cita-cita, dan ideologi Pancasila serta UUD 1945. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/337/3078094/kabinet-R4lb_large.jpg
Blak-blakkan, Ini Pengakuan Menteri Yandri Susanto soal Undangan Haul Pakai Kop Surat Kemendes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/11/3200128//perum_bulog_panen_raya-gu4b_large.jpeg
Dirut BULOG dan Menko Pangan Rilis Serapan Gabah di Maros, Target 4 Juta Ton Setara Beras 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192710//pan-D2ux_large.jpg
Jelang Akhir 2025, Zulhas: Kita Songsong Indonesia Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192447//zulhas-SAL1_large.jpg
Sidak ke Pasar Kramat Jati, Zulhas Akui Harga Cabai Rawit Masih Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/340/3189667//pemerintah-ylP3_large.jpg
Zulhas Tinjau SPPG Daerah Bencana, Dorong Semangat Petugas Dapur di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188259//hadi_daryanto_mantan_sekjen_kemenhut_era_zulhas-Qz02_large.jpg
Fakta di Balik 1,6 Juta Hektar Hutan Era Zulhas: Penataan Ruang, Bukan Izin Sawit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement