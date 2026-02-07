Transformasi Pendidikan, Pemkot Tangsel 'Sulap' Sekolah Tua Jadi Modern

TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan transformasi pendidikan melalui pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Salah satunya melalui pembangunan gedung baru UPTD SDN Sawah 01 di Kecamatan Ciputat dengan fasilitas modern.

Pembangunan tersebut diharapkan mampu mendukung proses belajar mengajar secara lebih optimal serta meningkatkan kenyamanan bagi siswa dan tenaga pendidik.

Guru kelas 1 UPTD SDN Sawah 01, Mulyani, yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun, menilai kehadiran gedung baru menjadi langkah besar dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.

“Dengan adanya gedung baru, tentunya menjadi semangat baru bagi guru dan siswa untuk menjalankan proses pembelajaran yang lebih maksimal,” ujar Mulyani dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).

Ia mengungkapkan, sebelumnya SDN Sawah 01 menempati bangunan lama yang telah digunakan selama lebih dari 50 tahun dengan kondisi banyak mengalami kerusakan, mulai dari dinding retak, plafon roboh, hingga keterbatasan fasilitas pendukung. Saat hujan, banjir kerap menggenangi ruang kelas sehingga kegiatan belajar mengajar harus dihentikan.