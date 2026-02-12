Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa Agung Bakal Sikat Oknum Jaksa Nakal 'Tilep' Aset Sitaan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |22:51 WIB
Jaksa Agung Bakal Sikat Oknum Jaksa Nakal 'Tilep' Aset Sitaan
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan akan menindak tegas oknum jaksa apabila terbukti melakukan penyalahgunaan terhadap aset sitaan. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna.

“Jaksa Agung menegaskan apabila ada oknum (jaksa) yang menguasai (aset sitaan) tanpa sepengetahuan dan izin resmi dari instansi, bisa saja nanti ada mens rea (niat jahat) untuk memiliki diam-diam, untuk ditindak tegas,” kata Anang, Kamis (12/2/2026).

Anang menjelaskan, pada peringatan ulang tahun Badan Pemulihan Aset (BPA) yang digelar hari ini, Jaksa Agung meminta agar badan tersebut menata dan menelusuri aset-aset sitaan dari kasus korupsi agar tidak disalahgunakan oleh internal kejaksaan.

“Beliau mendapatkan informasi sebagian aset, baik berupa apartemen dan hotel yang berasal dari hasil perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan masuk wilayah hukum Kejaksaan Tinggi DKI, untuk betul-betul ditelusuri dan di-tracking. Jangan sampai ada penyalahgunaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila dalam penindakan ditemukan pelanggaran, maka oknum jaksa tersebut akan diproses secara etik oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).

“Ini warning (peringatan) keras. Tidak hanya untuk (oknum jaksa) di Jakarta, tapi juga di luar Jakarta. Kalau melanggar etik, diproses etik oleh Jamwas. Kalau ada pidana, kita pidanakan,” tegasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan saat ini masih banyak aset sitaan Kejaksaan yang tercecer, terutama di kawasan Jakarta Pusat.
Ia menyoroti adanya kamar apartemen berstatus sita yang justru ditempati oleh jaksa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kejagung Jaksa Nakal jaksa agung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201294//kejagung-wG1o_large.jpg
Jaksa Agung Copot Kajari Sampang-Magetan, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201273//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-ZgyC_large.jpg
Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Kasus Dugaan Korupsi POME di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201113//pemerintah-8QJI_large.jpg
Jaksa Agung Mutasi 31 Kajari, Diantaranya Dicopot karena Pemeriksaan Internal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200895//kasus_korupsi-xdIh_large.jpg
Kejagung Bongkar Modus Korupsi Ekspor CPO: Rekayasa Kode HS hingga Dugaan Suap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200892//kasus_korupsi_ekspor_cpo_tembus_rp14_triliun-eImV_large.jpg
Kejagung Ungkap Kerugian Negara Kasus Korupsi Ekspor CPO Tembus Rp14 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200891//11_orang_jadi_tersangka_korupsi_ekspor_cpo-JCfy_large.jpg
Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi Ekspor CPO Modus POME
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement