Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa Agung Mutasi 31 Kajari, Diantaranya Dicopot karena Pemeriksaan Internal

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |22:34 WIB
Jaksa Agung Mutasi 31 Kajari, Diantaranya Dicopot karena Pemeriksaan Internal
Jaksa Agung ST Burhanuddin/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan mutasi terhadap pejabat di lingkungan Korps Adhyaksa. Sebanyak 31 kepala kejaksaan negeri (kajari) diganti melalui mutasi tersebut.

Mutasi dan rotasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-161/C/02/2026 yang diteken Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Hendro Dewanto pada 11 Februari 2026.

"Benar ada (mutasi jabatan)," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/2/2026).

Berdasarkan dokumen mutasi itu, ada tiga nama yang berganti, yakni Kajari Sampang, Magetan, dan Padang Lawas. Diketahui, ketiganya sempat menjalani pemeriksaan internal oleh Kejagung.

Kajari Sampang kini dijabat oleh Mochamad Iqbal. Dia menggantikan Fadilah Helmi, yang diamankan Tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Kejagung.

Kemudian, Kajari Magetan kini dijabat oleh Sabrul Iman, yang sebelumnya menjabat Kajari Bangka Selatan. Sabrul menggantikan Dezi Septiapermana, yang juga dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan internal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200895//kasus_korupsi-xdIh_large.jpg
Kejagung Bongkar Modus Korupsi Ekspor CPO: Rekayasa Kode HS hingga Dugaan Suap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200892//kasus_korupsi_ekspor_cpo_tembus_rp14_triliun-eImV_large.jpg
Kejagung Ungkap Kerugian Negara Kasus Korupsi Ekspor CPO Tembus Rp14 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200891//11_orang_jadi_tersangka_korupsi_ekspor_cpo-JCfy_large.jpg
Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi Ekspor CPO Modus POME
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200487//prabowo-GsoD_large.jpg
Kepuasan Publik terhadap Prabowo Tembus 79,9%, Kinerja Kejagung Jadi Faktor Penentu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200447//kejagung-E5fd_large.jpg
Hasil Survei Indikator Ungkap Kejagung Jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199361//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-0x7Z_large.jpg
Langkah Kejagung untuk Pulangkan Bos Minyak Riza Chalid ke Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement