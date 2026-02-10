Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi Ekspor CPO Modus POME

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |22:25 WIB
Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi Ekspor CPO Modus POME
11 Orang Jadi Tersangka Korupsi Ekspor CPO (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 11 orang tersangka, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya periode 2022–2024. Ekspor tersebut diduga disamarkan dengan modus Palm Oil Mill Effluent (POME).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup.

“Penyidik telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya tahun 2022 sampai dengan 2024,” ujar Anang dalam konferensi pers, Selasa (10/2/2026).

Sebelas tersangka tersebut terdiri dari unsur pejabat pemerintah dan pihak swasta. Dari unsur pemerintah, di antaranya LHB, Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian; FJR, Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; serta MZ, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
CPO Kejagung Korupsi Ekspor CPO
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200447//kejagung-E5fd_large.jpg
Hasil Survei Indikator Ungkap Kejagung Jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199361//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-0x7Z_large.jpg
Langkah Kejagung untuk Pulangkan Bos Minyak Riza Chalid ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199321//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-PvhZ_large.jpg
DPO Kasus Minyak Mentah, Riza Chalid Terendus di Kawasan ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199246//sawit-mfVX_large.jpg
Ekspor Sawit Indonesia 2,75 Juta Ton, Melonjak 102 Persen di Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3198985//buronan_interpol-gSDB_large.jpg
Interpol Kejar Riza Chalid, Red Notice Berlaku hingga 2031
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198933//kejagung-p8LS_large.jpg
Kejagung Dinilai Bisa Selidiki Perkara yang Dihentikan KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement