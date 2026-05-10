Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Catat! Ini Cara Ikut Lelang Mobil Ferrari hingga Harley Davidson Rampasan Koruptor

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |12:23 WIB
Catat! Ini Cara Ikut Lelang Mobil Ferrari hingga Harley Davidson Rampasan Koruptor
Cara Ikut Lelang Mobil Ferrari hingga Harley Davidson Rampasan Koruptor/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melelang ratusan barang rampasan. Beberapa barang lelang berupa kendaraan mewah, seperti Harley Davidson, Ferrari, Ducati hingga Porsche 911 silver.

Kepala BPA, Kuntadi mengatakan, semua masyarakat yang berminat bisa mengikuti lelang tersebut. Dengan catatan, harus memiliki akun untuk mengikuti lelang yang dimaksud.

"Setelah itu membayar jaminan, dan setelah membayar jaminan baru pada hari dan jam yang ditentukan mengikuti kegiatan lelangnya," kata Kepala BPA, Kuntadi kepada wartawan, Minggu (10/5/2026).

Sementara terkait kegiatan ini, BPA menggelar BPA Fair 2026 yang akan berlangsung pada 18-24 Mei 2026.Salah satu kegiatannya berupa menunjukkan beberapa barang lelang kepada masyarakat pada gelaran Car Free Day (CFD) di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta.

"Tentunya kami punya target ya, untuk PNBP sendiri kami punya target Rp3 triliun sekian ya. Tapi untuk kegiatan BPA Fair ini kami menargetkan Rp100 miliar, barang yang kami pajang untuk bisa laku terjual Rp100 miliar," ujarnya.

Aset-aset lelang ini beberapa ditampilkan di Gate 6 Gelora Bung Karno (GBK) Jalan Jenderal Sudirman. Di sana, barang lelang berjejer rapi yang terdiri dari sejumlah kendaraan mewah.

Seperti Ferrari 488 yang dibuka dengan harga Rp6.595.215.000 dan Ducati Superleggera V4 yang dibuka dengan harga awal Rp1.473.959.000. Kemudian, Harley Davidson Road Glide yang dibuka dengan harga Rp87.445.700 dan Porsche 911 silver.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217472//kejagung-Pmq7_large.jpg
Kejagung Pamer Barang Lelang Rampasan Koruptor di CFD, Ada Ferrari hingga Harley Davidson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3216912//perindo-fGm7_large.jpg
Legislator Perindo Normans Luntungan Apresiasi Kejati Sulut Bongkar Korupsi Gunung Ruang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216861//kejagung_ri-Czu4_large.jpg
Ungguli TNI dan MA, Kejagung Raih Kepercayaan Tertinggi dari Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216308//korupsi_laptop-NLOE_large.jpg
Vonis Mulyatsyah Perkuat Langkah Kejagung di Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3215032//kejagung-2AYW_large.jpg
Usut Korupsi, Kejagung Diminta Jeli Jangan Terpengaruh Opini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214841//zarof_ricar-fGgm_large.jpg
Kejagung Usut Kasus Zarof Ricar, Cara Modern Memburu Aset Koruptor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement