Ada Rekonstruksi, Jasa Marga Tutup Gerbang Tol Kalitama 6 Arah Jakarta Hingga Jumat

JAKARTA – Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) melakukan penutupan sementara akses menuju Gerbang Tol Kalihurip Utama (Kalitama) 6 arah Jakarta. Penutupan dilakukan lantaran ada rekonstruksi jalan di KM 67 arah Jakarta.

Senior Manager Representative Office 3 JMT, Agni Mayvielnna, menjelaskan penutupan akan dilakukan pada Rabu (11/2) hingga Jumat (13/2) pukul 12.00 WIB.

“Selama pekerjaan berlangsung, atas diskresi Kepolisian dilakukan penutupan sementara akses menuju Gerbang Tol Kalitama 6,” ungkap Agni dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

Meski demikian, ia memastikan lajur lain di ruas jalan tol itu masih beroperasi normal. Pengguna jalan bisa melakukan transaksi di Gerbang Tol Kalitama 2.

“Pengguna jalan tol yang hendak menuju arah Jakarta hanya dapat melakukan transaksi di Gerbang Tol Kalitama 2,” sambungnya.