Jelang Ramadhan, TPU Jeruk Purut Dipadati Peziarah

JAKARTA - Menjelang bulan suci Ramadhan 2026, kawasan TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ramai didatangi peziarah. Mereka umumnya datang secara berombongan untuk mendoakan anggota keluarga yang telah wafat.

Berdasarkan pantauan Okezone pada Minggu (15/2/2026) sore sekira pukul 15.00 WIB, area pemakaman tersebut dipadati peziarah, baik yang menggunakan sepeda motor maupun mobil.

Jalan Madrasah dan Jalan Benda Bawa yang menjadi akses masuk ke TPU terlihat padat oleh kendaraan yang hendak keluar dan masuk kawasan pemakaman.