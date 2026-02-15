Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Ramadhan, TPU Jeruk Purut Dipadati Peziarah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |17:10 WIB
Jelang Ramadhan, TPU Jeruk Purut Dipadati Peziarah
Ratusan Peziarah Datangi TPU Jeruk Purut (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang bulan suci Ramadhan 2026, kawasan TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ramai didatangi peziarah. Mereka umumnya datang secara berombongan untuk mendoakan anggota keluarga yang telah wafat.

Berdasarkan pantauan Okezone pada Minggu (15/2/2026) sore sekira pukul 15.00 WIB, area pemakaman tersebut dipadati peziarah, baik yang menggunakan sepeda motor maupun mobil.

Jalan Madrasah dan Jalan Benda Bawa yang menjadi akses masuk ke TPU terlihat padat oleh kendaraan yang hendak keluar dan masuk kawasan pemakaman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/482/3201749//ade_rai-Iv6w_large.jpg
Kiat ala Ade Rai Agar Buka Puasa di Awal Ramadhan Tak Kalap 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/194/3201727//baju_lebaran-ikvV_large.jpg
Inspirasi Baju Lebaran Arumi Bachsin dan Adelia Pasha, Soft Tanpa Meninggalkan Kesan Glamor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/612/3201716//shalawat_nada_imlek-g6xF_large.jpg
Viral Gong Xi Raya, Part Lagu Nasyid Berbahasa China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/338/3201629//kuburan-Sh6P_large.jpg
Peziarah Ramai Jelang Ramadan, Pendapatan Pedagang Kembang di TPU Karet Bivak Malah Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/338/3201626//kuburan-zCip_large.jpg
Mengintip Tradisi Ziarah Kubu Jelang Ramadan di TPU Cipinang Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/338/3201603//pramono_anung-Mqe1_large.jpg
Pramono Larang Ormas Sweeping Warung Makan Selama Ramadhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement