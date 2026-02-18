Jejak Sejarah 18 Februari: Tragedi Sampit hingga Penemuan Pluto

JAKARTA – Tanggal 18 Februari mencatat sejumlah peristiwa penting dalam sejarah dunia dan Indonesia. Mulai dari tragedi kemanusiaan di Kalimantan Tengah, penemuan benda langit di tata surya, hingga momen kemerdekaan sebuah negara di Afrika Barat.

Berikut rangkuman peristiwa bersejarah yang terjadi pada 18 Februari:

1478 – Pangeran Clarence Dieksekusi di Menara London

Pada 18 Februari 1478, George Plantagenet, yang dikenal sebagai Pangeran Clarence, dihukum mati secara tertutup di Menara London. Ia dieksekusi atas tuduhan berkhianat terhadap kakaknya sendiri, Edward IV. Peristiwa ini menjadi salah satu episode kelam dalam dinamika politik Kerajaan Inggris abad ke-15.

1745 – Kota Surakarta Didirikan

Pada 18 Februari 1745, Kota Surakarta resmi didirikan di tepi Bengawan Solo dan menjadi ibu kota Kasunanan Surakarta. Kota yang juga dikenal dengan nama Solo ini kini berstatus sebagai kota otonom di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan luas sekitar 44 kilometer persegi, Surakarta berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Boyolali di utara, Karanganyar dan Sukoharjo di timur dan barat, serta Sukoharjo di selatan. Kota ini dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa hingga saat ini.