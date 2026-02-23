Dasco Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor 105 Ribu Pikap dari India

Dasco Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor 105 Ribu Pikap dari India (Felldy Utama)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah untuk menunda rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India. Kendaraan tersebut rencananya digunakan untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

1. Tunda Rencana Impor

Dasco menyampaikan, permintaan penundaan ini tak terlepas dari keberadaan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini kunjungan kerja ke luar negeri.

"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu meyakini, saat pulang nanti presiden akan membahas secara detail mengenai rencana impor tersebut, sebelum mengambil keputusan.

"Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.

Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," ujarnya.