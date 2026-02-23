Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dasco Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor 105 Ribu Pikap dari India

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |15:50 WIB
Dasco Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor 105 Ribu Pikap dari India
Dasco Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor 105 Ribu Pikap dari India (Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah untuk menunda rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India. Kendaraan tersebut rencananya digunakan untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

1. Tunda Rencana Impor

Dasco menyampaikan, permintaan penundaan ini tak terlepas dari keberadaan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini kunjungan kerja ke luar negeri.

"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu meyakini, saat pulang nanti presiden akan membahas secara detail mengenai rencana impor tersebut, sebelum mengambil keputusan.

"Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.
Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203204//mensesneg_prasetyo_hadi-NJGj_large.jpg
Mensesneg Cek Rencana Impor 105 Ribu Pikap dari India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203170//suzuki_carry-aGto_large.jpg
Ironi Impor 105 Ribu Pikap dari India saat Kapasitas Produksi Nasional Capai 1 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203152//tata_yodha_pikap-nXth_large.jpg
Rencana Impor 105 Ribu Unit, Intip Spesifikasi Pikap dan Truk dari India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203125//mobil-LhY3_large.jpg
Agrinas Impor Mobil Buatan India, Ekonomi RI Bisa Rugi Rp39 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203115//mobil-Y9yz_large.jpg
Dirut Agrinas Impor Mobil dari India Rp24,6 Triliun: Indonesia Dapat Barang Bagus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/320/3203066//mobil_pickup-bx3M_large.jpg
Bos Agrinas Ungkap Alasan Impor 105.000 Mobil Pick-Up dari India
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement