Gempa M5,2 Guncang Agam Sumatra Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,2 mengguncang Agam, Sumatra Barat, pada Minggu (22/2/2026). Gempa itu dilaporkan terjadi sekira pukul pukul 22.35 WIB.

Adapun, Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut berlokasi di 75 KM dari Barat Laut Lombok Utara, dengan kedalaman berada di 25 KM. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

"#Gempa Mag:5.2, 22-Feb-26 22:35:41 WIB, Lok:0.74 LS,99.14 BT (110 km BaratDaya AGAM-SUMBAR), Kedlmn:29 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG," tulis akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Agam dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Awaludin)

