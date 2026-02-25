Advertisement
Arab Saudi Pastikan Perkuat Hubungan Bilateral dengan Indonesia

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |07:00 WIB
Arab Saudi Pastikan Perkuat Hubungan Bilateral dengan Indonesia
Arab Saudi Pastikan Perkuat Hubungan Bilateral dengan Indonesia (Puteranegara Batubara)
A
A
A

JAKARTA - Kerajaan Arab Saudi memastikan ke depannya bakal terus memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Pasalnya, kerja sama kedua negara yang telah berjalan erat bakal terus ditingkatkan. 

Hal itu disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Amodi saat menggelar acara buka puasa bersama di Hotel St Regis, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026). 

"Berkaitan dengan hubungan bilateral kedua negara saat ini hubungan tersebut hubungan yang luar biasa terjalin kedua negara," kata Faisal. 

Ia menekankan, pihaknya semakin melakukan penguatan hubungan bilateral di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

"Tentu ini arahan langsung dari Raja Salman dan putra mahkota dan juga kerja sama erat kedua negara di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan hubungan itu terus kita mengarah ke level yang lebih strategis di mana hubungan ini akan terus ditingkatkan. Sehingga hubungan tersebut mencapai apa yang kita harapkan," ujarnya. 

Dalam kegiatan buka puasa ini, terpantau dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Indonesia, gubernur, dan beberapa tokoh. Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Menag Nasaruddin Umar, Ketua MPR Ahmad Muzani. 

Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawangsa, eks Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan sejumlah pihak lainnya. 

Pada kesempatan yang sama, Yusril berharap dengan adanya silaturahmi ini semakin menguatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi. 

 

