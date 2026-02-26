Anak Riza Chalid Hadapi Vonis Kasus Tata Kelola Minyak Hari Ini

JAKARTA - Mantan Direktur Utama PT. Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Muhamad Kerry Adrianto (anak Riza Chalid) bakal menjalani sidang vonis pada Kamis (26/2/2026). Riva dan Kerry merupakan terdakwa korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.

1. Sidang Vonis

Informasi yang dihimpun, sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 13.00 WIB. Namun hingga saat ini para terdakwa terlihat belum berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keduanya menjalani sidang tuntutan pada Jumat (13/2/2026). Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Riva dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp5 miliar subsider 7 tahun kurungan.

Sementara Kerry dituntut 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp13,4 triliun subsider 10 tahun kurungan.

Selain Riva dan Kerry, terdakwa lainnya yaitu Asisten Manager Crude Import Trading pada Fungsi Crude Trading ISC PT Pertamina Persero 2019-2020, Edward Corne; VP Trading & Other Business PT Pertamina Patra Niaga Periode 2021-2023, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusuma; VP Intermediate Supply PT Pertamina tahun 2017-2018, Toto Nugroho.

Selain itu, SVP Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina 2018-2020 Hasto Wibowo; Business Development Manager PT Trafigura 2019-2021 Martin Haendra Nata; VP Supply dan Distribusi PT Pertamina 2011-2015 Alfian Nasution. Seluruh terdakwa didakwa merugikan keuangan negara Rp285 triliun dalam perkara ini.

Mereka didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.