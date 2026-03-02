Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dubes Iran: Penutupan Selat Hormuz Dipicu Serangan Kapal Induk AS!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |20:56 WIB
Dubes Iran: Penutupan Selat Hormuz Dipicu Serangan Kapal Induk AS!
Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi (foto: Okezone)
JAKARTA - Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menjelaskan alasan negaranya menutup Selat Hormuz. Ia menyebut langkah tersebut dipicu oleh upaya Amerika Serikat yang mencoba menginvasi kawasan itu.

Boroujerdi mengatakan, situasi serupa juga pernah terjadi dalam perang 12 hari yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat. Saat itu, menurutnya, rezim Israel mendorong eskalasi konflik hingga mengarah ke kawasan yang menjadi jalur penghubung utama antara Teluk Persia dan Laut Oman tersebut.

“Kali ini kapal-kapal induk Amerika datang ke wilayah Selat Hormuz dan menyerang integritas Iran, kesatuan Iran, dan wilayah Republik Islam Iran,” tutur Boroujerdi di kediaman Dubes Iran untuk Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Boroujerdi mengatakan, apabila Amerika Serikat dan Israel ingin menciptakan keamanan di kawasan tersebut, maka hal itu harus berlaku bagi semua negara. Ia menilai keamanan di Selat Hormuz tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak.

“Apabila mereka mengharapkan keamanan bagi Selat Hormuz dan wilayah di sana, tentu keamanan dan kenyamanan ini harus berlaku untuk setiap negara yang berada di sana. Jika mereka ingin aman, kami pun sama,” tegasnya.

 

