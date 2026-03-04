Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

DPR Apresiasi Polda Riau Bongkar Jaringan Perburuan Gajah Sumatera

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |15:30 WIB
DPR Apresiasi Polda Riau Bongkar Jaringan Perburuan Gajah Sumatera
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Rahul, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Polda Riau dalam mengungkap jaringan perburuan, dan perdagangan ilegal Gajah Sumatera di Kabupaten Pelalawan.

Rahul menilai pengungkapan kasus tersebut bukan sekadar keberhasilan penegakan hukum, melainkan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi kekayaan hayati dan ekosistem hutan di Provinsi Riau.

"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Riau beserta jajaran, atas pengungkapan kasus perburuan gajah ini. Ini menunjukkan aparat penegak hukum bekerja serius, profesional, dan tidak memberi ruang bagi pelaku kejahatan lingkungan," ujar Rahul kepada wartawan, Rabu (4/3/2026).

Sebagai wakil rakyat dari Riau, ia menyebut kasus ini menjadi perhatian khusus karena menyangkut identitas ekologis daerah serta keberlangsungan habitat satwa dilindungi yang menjadi bagian penting dari keseimbangan alam.

Rahul secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan, atas komitmen dan kepemimpinannya dalam memastikan perkara tersebut diusut secara menyeluruh.

 

Telusuri berita news lainnya
