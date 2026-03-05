Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Bupati Pati, KPK Temukan Dugaan 'Pengondisian' Saksi

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |10:46 WIB
Kasus Bupati Pati, KPK Temukan Dugaan 'Pengondisian' Saksi
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan pengondisian keterangan saksi terkait kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (caperdes) yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo.

Tim penyidik kemudian mendalami dugaan tersebut dalam pemeriksaan dua orang saksi, yaitu Noor Eva Khasanah (NEK) selaku Kasubbag TU Puskesmas Tambakromo Pati dan Sudiyono selaku Kepala Desa Angkatan Lor pada Rabu 4 Maret 2026.

"Penyidik mendalami adanya dugaan perbuatan kedua saksi ini yang berupaya mengumpulkan para saksi lain dan mengondisikan keterangan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (5/3/2026).

Budi mengungkapkan, jika hal tersebut benar-benar terjadi maka akan mengganggu proses penyidikan yang tengah berlangsung. Ia pun mengimbau saksi lain yang nantinya akan dipanggil untuk memberikan keterangan sejujurnya.

"Untuk itu, kami mengimbau agar para saksi lain kooperatif dengan memberikan keterangan yang jujur dan lengkap kepada penyidik saat dilakukan pemeriksaan," ujarnya.

Diketahui, KPK menangkap Sudewo bersama tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin 19 Januari 2026. Setelah pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, empat orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Sudewo.

"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan empat tersangka, di antaranya SDW selaku Bupati Pati periode 2025-2030," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa 20 Januari 2026.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203856/kpk-xgIZ_large.jpg
KPK Panggil 8 Kepala Desa Terkait Kasus Korupsi Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198193/kpk-WfGM_large.jpg
Kasus Bupati Sudewo, KPK Cecar Kepala Dinas hingga Kades soal Pengumpulan Uang dari Caperdes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197185/kpk-6Hbt_large.jpg
Geledah Sejumlah Lokasi, KPK Sita Uang Ratusan Juta di Kasus Bupati Pati Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196548/kpk-uS8G_large.jpg
KPK Juga Tetapkan Bupati Pati Sudewo Tersangka Korupsi Kereta Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196547/kpk-rPk4_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Korupsi, Sudewo: Saya Dikorbankan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196524/kpk-Mh6V_large.jpg
KPK Pamer Uang Rp2,6 Miliar Hasil Pemerasan Bupati Sudewo, Ini Penampakannya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement