Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ribuan Orang Meriahkan Pawai Ogoh-Ogoh, Rano: Budaya Jadi Jembatan Toleransi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |11:28 WIB
Ribuan Orang Meriahkan Pawai Ogoh-Ogoh, Rano: Budaya Jadi Jembatan Toleransi
Ribuan Orang Meriahkan Pawai Ogoh-Ogoh, Rano: Budaya Jadi Jembatan Toleransi (Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyaksikan pawai ogoh-ogoh di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Minggu (8/3/2026). Pawai tersebut untuk menyambut Hari Raya Nyepi. Pawai ini merupakan kolaborasi Pemprov DKI Jakarta bersama Suka Duka Hindu Dharma Jakarta Raya dan Parisada Hindu Dharma Indonesia.

"Nah, pawai budaya tadi melibatkan hampir total 2.000 peserta, menampilkan 13 bahkan 15 ogoh-ogoh yang diarak dari satu rangkaian parade budaya," kata Rano dalam jumpa pers kepada wartawan, Minggu (8/3/2026). 

Ia menjelaskan ogoh-ogoh merupakan tradisi menjelang Hari Raya Nyepi sebagai lambang sifat negatif dalam diri manusia yang perlu disucikan. Ia menegaskan Pemprov DKI akan senantiasa mendukung apapun kegiatan budaya untuk digelar di Jakarta.

Itu karena melalui tradisi dan kebudayaan diharapkan bisa menjadi jembatan untuk semakin memperkuat toleransi di Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta mendukung kegiatan budaya seperti ini karena menjadi contoh bagaimana tradisi dan budaya dapat menjadi jembatan kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat Jakarta yang beragam," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205654//pawai_ogoh_ogoh-tas2_large.jpg
Diguyur Hujan, Pawai Ogoh-Ogoh Meriahkan CFD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205595//rekayasa_lalu_lintas-RGJx_large.jpg
Catat, Ini Rekayasa Lalin Bundaran HI-Monas saat Festival Nyepi 2026 Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/338/3203476//dprd_dki_jakarta-Hliw_large.jpg
Setahun Pramono-Rano, DPRD DKI Tekankan Pentingnya Evaluasi Program Quick Wins
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202946//rano_karno-spm3_large.jpg
Cerita Rano Karno Tutup Aliran Kali di Jakarta saat Sungai Cisadane Terkontaminasi Kimia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202936//wagub_dki_jakarta_rano_karno-O7XA_large.jpg
Rano Karno Beberkan 3 Masalah Utama Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202925//wagub_dki_jakarta_rano_karno-wgmr_large.jpg
Rano Karno Singgung Toleransi Beragama lewat Si Doel Anak Sekolahan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement