Dimediasi, Kasus Nabilah O'brien dan Zendhy Kusuma Berakhir Damai

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |11:39 WIB
Dimediasi, Kasus Nabilah O'brien dan Zendhy Kusuma Berakhir Damai
Kasus Nabilah O'brien dan Zendhy Kusuma berakhir damai (Foto: Dok Bareskrim)
A
A
A

JAKARTA - Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri memfasilitasi proses mediasi antara para pihak yang terlibat dalam perkara yang melibatkan N.O. dan Z.K. Mediasi berlangsung di Kantor Bareskrim Polri. Kedua belah pihak sepakat berdamai.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa langkah mediasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Ia menjelaskan sebelumnya terdapat dua proses peristiwa hukum yang saling berkaitan, yakni perkara yang ditangani di Polsek Mampang, Polres Jakarta Selatan, serta laporan yang berada di Bareskrim Polri. Sebab itu, Biro Wassidik Bareskrim Polri melakukan analisis mendalam guna menemukan penyelesaian terbaik.

“Berdasarkan pertemuan hari ini, seluruh pihak terkait telah hadir secara langsung, yakni Saudara Z beserta istrinya Saudari E, serta Saudari N.O. dan Saudara K.D.H,” kata Trunoyudo, Senin (9/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, keempat pihak sepakat menempuh jalur damai yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, masing-masing pihak juga telah menandatangani pencabutan laporan polisi di unit penyidik yang menangani perkara mereka.

