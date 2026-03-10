Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nuzulul Quran di Istana, Prabowo: Semoga Menambah Kebaikan dan Keberkahan 

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |21:11 WIB
Nuzulul Quran di Istana, Prabowo: Semoga Menambah Kebaikan dan Keberkahan 
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar Nuzulul Quran tingkat kenegaraan tahun 1447 H/2026 M di Istana Negara, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3/2026). 

Prabowo juga memberikan arahan dalam acara peringatan peristiwa turunnya Alquran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril tersebut. 

Acara dimulai dengan laporan dari Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar kepada Prabowo. Ia menyampaikan, acara Nuzulul Quran tingkat kenegaraan ini diikuti oleh 278 orang.

"Yang terdiri dari para menteri di bawah koordinasi Kemenko PMK, ormas islam, perguruan tinggi, forkompimda, tokoh agama dan sejumlah anak yatim," jelas Nasaruddin.

Acara kemudian dilanjutkan oleh penyampaian hikmah dan pembacaan doa oleh tokoh agama dan ahli tafsir (mufassir) Quraish Shihab. 

Dalam hikmahnya ia menyampaikan, Alquran dari segi bahasa berarti bacaan yang sempurna.

Ia membuktikan, kesempurnaan Alquran dibuktikan dalam banyak hal, antara lain diatur tata cara membacanya sehingga lahir disiplin ilmu yang bernama ilmu tajwid. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini dibaca oleh mereka yang mengerti artinya maupun yang tidak mengerti. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206195//tni-LvM8_large.jpg
Peluncuran Jembatan Gantung Manggala 'Garuda' TNI, Prabowo: Untuk Percepat Akses Antardesa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206189//nuzulul_quran-zLCu_large.jpg
Menteri-Tokoh Agama Hadiri Nuzulul Quran di Istana Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206171//menkeu_purbaya-eASX_large.jpg
Prabowo Panggil Bahlil, Gubernur BI hingga Purbaya ke Istana, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206051//prabowo-rl4C_large.jpg
Prabowo Sebut BBM RI Nanti Tak Lagi Impor, Bisa dari Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206041//prabowo-Q62W_large.jpg
Perang Semakin Membara! Prabowo: Sawit hingga Jagung Bisa Jadi Sumber Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206014//prabowo-ZR9D_large.jpg
Perang Iran-AS, Prabowo Akan Beri Taklimat untuk Bangsa  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement