HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Napi Nasrani di Lapas Kelas IIA Cibinong Ikuti Program Kerohanian

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |22:25 WIB
Puluhan Napi Nasrani di Lapas Kelas IIA Cibinong Ikuti Program Kerohanian
Puluhan Napi Nasrani di Lapas Kelas IIA Cibinong (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Puluhan warga binaan atau narapidana Nasrani di Lapas Kelas IIA Cibinong, mengikuti program pembinaan kerohanian bertajuk Gerakan Membaca Alkitab (GEMA).

Kepala Lapas Cibinong, Wisnu Hani Putranto menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari pembinaan rohani yang bertujuan menumbuhkan kedisiplinan sekaligus memperkuat keimanan warga binaan.

“Melalui kegiatan Gerakan Membaca Alkitab ini, kami ingin mendorong warga binaan untuk membiasakan diri membaca dan memahami firman Tuhan setiap hari,” kata Wisnu, Selasa (10/3/2026).

Ia berharap, melalui pembacaan firman Tuhan secara rutin, para warga binaan dapat memperoleh penguatan batin serta memperbaiki diri selama menjalani masa pembinaan.

“Harapannya, dari firman Tuhan tersebut mereka dapat menemukan penguatan, memperbaiki diri, serta membangun karakter yang lebih baik selama menjalani masa pembinaan,” ujarnya.

Program kerohanian tersebut digelar di Gereja Oikumene Terang Dunia yang berada di lingkungan Lapas Cibinong. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya lembaga pemasyarakatan dalam membangun karakter serta memperkuat iman warga binaan melalui pembacaan firman Tuhan secara rutin.

 

Topik Artikel :
Napi Nasrani Napi Lapas Cibinong
Telusuri berita news lainnya
