Kemenag RI Luncurkan IKRAR PTKI 2026, Program Penguatan Riset PTKI Indonesia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |11:08 WIB
Kemenag RI Luncurkan IKRAR PTKI 2026, Program Penguatan Riset PTKI Indonesia
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Ramadhan selama ini identik dengan tradisi spiritual seperti tadarus Al-Qur’an, penguatan ibadah, serta refleksi keagamaan. Namun di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), bulan suci juga menjadi momentum refleksi intelektual dan konsolidasi keilmuan.

Melalui program Inovasi, Kajian, dan Riset Akademik Ramadhan (IKRAR) PTKI 2026, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama RI menghadirkan sebuah ruang akademik nasional untuk mempertemukan gagasan, riset, serta inovasi yang lahir dari kampus-kampus Islam di Indonesia.

Program yang berlangsung sepanjang bulan Ramadhan ini diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Diktis bersama berbagai forum akademik strategis di lingkungan PTKI, di antaranya Forum Kepala Pusat Penelitian (Kapuslit), Forum Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Forum Kepala Pusat Publikasi Ilmiah (PPI), serta Forum Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA).

Lebih dari sekadar agenda tahunan, IKRAR kini diposisikan sebagai mimbar intelektual yang mempertemukan riset, kebijakan, dan praktik akademik, sekaligus menjadi ruang konsolidasi gagasan untuk memperkuat peran PTKI sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan keislaman dan multidisipliner.

 

      
