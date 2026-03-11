Pelabuhan Gilimanuk-Ketapang Ditutup saat Nyepi, Ini Jadwalnya!

JAKARTA - Polisi menyatakan Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang ditutup saat perayaan Hari Raya Nyepi 2026 yang jatuh pada 19 Maret mendatang.

"Sudah diatur penutupan penyeberangan Gilimanuk menuju Ketapang pada pukul 05.00 pagi, sedangkan dari Ketapang menuju Gilimanuk ditutup pukul 17.00. Pengaturan ini sudah dituangkan dalam surat edaran gubernur dan telah disosialisasikan kepada masyarakat," kata Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Sementara itu, Agus menyebut kunci keberhasilan Operasi Ketupat 2026 ialah sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak. Mengingat, Nyepi berlangsung bersamaan dengan Hari Raya Lebaran.

"Operasi Ketupat Tahun 2026 adalah operasi kemanusiaan. Jadi Bapak Kapolri membuat tagline 'Mudik Aman, Keluarga Bahagia'. Sukses Operasi Ketupat 2025 adalah menurunkan angka kecelakaan sebesar 31 persen dan fatalitas korban meninggal dunia sebanyak 50 persen," ujarnya.

Menurutnya, Operasi Ketupat 2026 bukan hanya mengurusi mudik balik, melainkan peran negara hadir dalam menjaga momentum spiritual pada Hari Raya Lebaran agar senantiasa aman dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) serta lancar di bidang lalu lintas.