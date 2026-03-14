HOME NEWS NASIONAL

Daftar Lengkap Pemenang Cahaya Hati Awards 2026, dari Kepala Daerah hingga Tokoh Inspiratif

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |11:30 WIB
JAKARTA - Cahaya Hati Awards 2026 sukses digelar oleh iNews Media Group pada Sabtu (14/3/2026) sebagai ajang bergengsi dan panggung apresiasi bagi para tokoh inspiratif, pemimpin daerah sampai korporasi yang dinilai memberikan kontribusi nyata dan dampak positif bagi masyarakat luas.

1. Cahaya Hati Awards

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian dari dewan juri berkompeten, yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa, Prof Dr KH Asrorun Ni'am Sholeh dan Pengajar Strategi Bisnis dan Leadership Binus Bussines School, Dr Wahyu Setiobudi.

Tahun ini, Cahaya Hati Awards memberikan apresiasi kepada para tokoh di berbagai sektor baik di bidang pemerintahan, program inspiratif masyarakat, sosial hingga ekonomi syariah.

Setidaknya, ada 11 penerima penghargaan Cahaya Hati Awards 2026 yang digelar iNews Media Group. Para penerima itu terdiri atas berbagai unsur dan kategori. Seperti para tokoh inspiratif, pemimpin daerah dengan program terbaik di Indonesia dengan berbagai program sosial Ramadhan sampai ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.

Dari jajaran tokoh inspiratif, Chairman International Creatives Exchange, Atta Ul Karim berhasil menyabet penghargaan sebagai Tokoh Pengusaha Inspiratif Penggerak Kebaikan melalui program Bakti Merah Putih yang berisi program pengobatan gratis dan layanan sosial bagi masyarakat.

Selain Atta, tokoh inspiratif lainnya, Azizul Husni Mubarok selaku Founder Mr Brow Peduli juga sukses menyabet penghargaan sebagai Tokoh Muda Inspiratif Penggerak Sosial Masyarakat melalui program kepedulian sosial yang digagasnya.

Tokoh inspiratif lainnya, Marissya Icha juga turut menyabet penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Penggerak Kepedulian melalui keikutsertaannya dalam aksi sosial dan berbagai penggalangan donasi.

Tokoh inspiratif terkahir yang menyabet penghargaan adalah dr Ayu Widyaningrum, selaku Founder Widya Esthetic Clinic yang mendapat penghargaan dengan kategori Tokoh Perempuan Inspiratif Penggerak Kepedulian.

 

