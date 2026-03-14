Libur Lebaran, Ganji Genap Jakarta Ditiadakan pada 18-25 Maret

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengungkap bahwa ganjil genap di Jakarta ditiadakan selama periode libur Lebaran, mulai 18 hingga 25 Maret 2026.

"Kalau libur menyesuaikan, tidak ada ganjil genap. Tanggal 18 sampai 25," kata Asep di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (14/3/2026).

Asep menjelaskan, terdapat 95 pos pengamanan yang terdiri dari 68 pos pengamanan (pospam), 22 pos pelayanan, dan 5 pos terpadu. Selain itu, disiapkan juga 9 pos pantau arus mudik yang ditempatkan di sepanjang ruas Tol Jakarta-Cikampek.

Pengamanan juga difokuskan pada 83 lokasi sentra ekonomi serta 11 simpul transportasi, yang terdiri dari 4 terminal, 4 stasiun, 2 bandara, dan 1 pelabuhan.

Selain itu, kepolisian juga akan melakukan pengamanan pada 471 kantor perbankan, 164 kantor Pegadaian, serta 621 objek vital seperti SPBU, fasilitas PLN, hingga depo Pertamina.

Untuk pengamanan malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri, polisi menyiapkan pengamanan di 13 lokasi malam takbiran serta 133 lokasi pelaksanaan salat Id dan pembagian zakat. Selain itu, terdapat 37 lokasi ziarah yang juga menjadi perhatian untuk mengantisipasi kemacetan.

Objek wisata juga menjadi fokus pengamanan dengan 68 titik wisata yang dipantau, di antaranya Taman Impian Jaya Ancol, Taman Margasatwa Ragunan, dan Taman Mini Indonesia Indah, termasuk kawasan wisata di Bekasi, Depok, hingga Kepulauan Seribu.