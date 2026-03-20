Jelang Takbiran, Polisi Tutup Thamrin–Sudirman untuk Pawai Obor

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |19:29 WIB
Penutupan jalan (foto: Okezone)
JAKARTA - Petugas kepolisian mulai melakukan penutupan Jalan MH Thamrin menjelang digelarnya Pawai Obor dan Bedug di kawasan Thamrin–Sudirman hingga Bundaran HI pada malam takbiran Lebaran 1447 H/2026 di Jakarta, Jumat (20/3/2026) malam.

Penutupan dilakukan sejak sekitar pukul 18.40 WIB di area Bundaran Air Mancur Thamrin. Rekayasa lalu lintas diterapkan menggunakan cone barrier serta mobil petugas yang dipasang di tengah jalan.

Petugas kepolisian juga berjaga di sekitar area penutupan untuk memberikan imbauan kepada pengendara yang kebingungan. Kendaraan dari arah Harmoni dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan atau Jalan Budi Kemuliaan. Sementara itu, kendaraan dari arah Jalan Medan Merdeka Selatan diarahkan lurus menuju Jalan Budi Kemuliaan atau ke arah Harmoni, dan sebaliknya.

Arus lalu lintas di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan, dan Jalan Budi Kemuliaan terpantau ramai lancar cenderung lengang.

Di kawasan Bundaran Air Mancur Thamrin, masyarakat yang hendak menyaksikan pawai obor juga masih terlihat sepi. Hanya sejumlah peserta pawai yang sudah berada di lokasi, menantikan dimulainya kegiatan. Mereka tampak membawa atribut seperti lilin yang akan dinyalakan saat pawai berlangsung.

Hingga saat ini, hujan masih mengguyur kawasan Thamrin–Sudirman dengan intensitas sedang.

