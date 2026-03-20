Takbiran di Jakarta Dijaga 1.810 Personel, Ini Titik Pengamanannya

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 1.810 personel untuk mengamankan malam takbiran Lebaran 2026 di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, ribuan personel tersebut disiagakan guna memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

“Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 1.810 personel untuk pengamanan malam takbiran 2026,” ujar Budi, Jumat (20/3/2026).

Ia merinci, personel terdiri atas 1.759 anggota Polda Metro Jaya dan 51 personel dari Polres. Mereka disebar di sejumlah titik strategis untuk pengamanan dan pelayanan masyarakat.

Menurut Budi, pengamanan dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menyambut Hari Raya Idulfitri dengan aman dan tertib.

“Pengamanan ini merupakan bagian dari upaya agar malam takbiran berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” jelasnya.